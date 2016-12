Los Angeles, sparatoria in campus universitario: due le vittime

Due uomini sono morti in una sparatoria che ha seminato il panico tra migliaia di studenti del campus dell'Università della California (Ucla), a Los Angeles . L'ateneo è rimasto in "lockdown" per diverse ore mentre centinaia di agenti armati passavano al setaccio tutti gli edifici. La polizia non esclude che la tragedia sia stata originata da una lite e che una delle due vittime sia quella che ha aperto il fuoco, in una dinamica da " omicidio-suicidio ".

Gli spari e il panico nel campus - Tutto è cominciato intorno alle 10.30 locali, quando sono stati uditi dei colpi all'interno della Boelter Hall, l'edificio di ingegneria. Paura e fuggi fuggi generale degli studenti, alla loro ultima settimana di lezioni prima degli esami finali. Molti hanno cominciato a mandare messaggi e foto sui social, per far sapere a familiari e amici che erano salvi ma bloccati, barricati dietro porte protette con armadietti, fotocopiatrici, sedie.



Sul posto sono arrivati numerosi agenti, anche dell'Fbi, auto della polizia e mezzi di soccorso. Si temeva il peggio, un atto terroristico o l'inizio di una strage della follia. Anche il presidente Barack Obama è stato informato. Le forze dell'ordine hanno fatto uscire gli studenti in fila e con le mani dietro la testa da vari edifici prima di controllarti tutti, a tappeto.



I due morti e l'ipotesi omicidio - suicidio - Nel frattempo è arrivata la conferma che le due persone coinvolte nella sparatoria erano morte. Si tratta di due uomini adulti ma la loro identità non è ancora stata diffusa. Col passare del tempo ha acquistato sempre più consistenza l'ipotesi di un omicidio-suicidio e il campus è stato dichiarato "safe".



Ucla, un campus da 40mila studenti - La University of California Los Angeles, conosciuta come Ucla, è un'università pubblica e di ricerca tra le più importanti e prestigiose al mondo. Si trova a all'interno dell'area residenziale di Westwood. Istituita nel 1919, è il secondo campus più antico del sistema universitario della California, dopo quello di Berkeley. All'interno del campus si contano 163 edifici sparsi per un'area di quasi due chilometri quadrati. E' frequentata da oltre 40mila studenti di cui circa ottomila vivono nel campus.