Los Angeles, riaprono scuole

Verranno riaperti nella giornata di oggi gli oltre 1.500 edifici scolastici chiusi a Los Angeles in seguito ad una minaccia terrorismo diffusa via e-mail. Lo riferisce il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti, sottolineando che la decisione è stata presa dopo che l'Fbi ha definito le minacce "non credibili". Rimane tuttavia ancora un mistero il movente dietro l'invio del messaggio via posta elettronica, ha aggiunto Garcetti.