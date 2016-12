Londra, uomo barricato in casa: polizia sgombera la zona

Paura nella periferia di Londra dove un uomo armato da questa notte si è barricato in casa. La polizia intervenuta in assetto antiterrorismo ha transennata la zona intorno all'abitazione per un raggio di 400 metri e 80 abitanti delle case vicine sono stati evacuati per precauzione. L'uomo sarebbe armato con "oggetti pericolosissimi", secondo quanto riferito dai media inglesi.