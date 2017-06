Londra, un testimone: "Ci siamo barricati in un ristorante"

"Ero appena uscito dal ristorante in cui lavoro per fare una pausa. Ho subito notato che, di fronte al locale, dall'altra parte della strada, c'era una persona stesa per terra. Il cuoco, che era uscito prima di me, mi ha detto che era stato accoltellato. Dato che gli accoltellamenti a Londra non sono poi così rari, subito non ci siamo allarmati, ma quando abbiamo sentito una prima raffica di spari, seguita dopo alcuni secondi da un'altra, siamo corsi dentro per allertare il proprietario". E' la testimonianza di Cris Vivante, un italo-britannico che lavora nella city, in merito all'attentato terroristico di sabato sera. Il locale in cui canta Cris si trova proprio nella zona in cui sono avvenuti gli accoltellamenti da parte dei tre assalitori.

"Nel nostro locale quella sera c'erano circa 50 persone - continua Cris - L'atmosfera era gioiosa. Quando ho avvertito il proprietario che in strada c'era il panico, è uscito con me: ci è venuto incontro un poliziotto che ci ha detto di barricarci nel locale. Subito dopo sono intervenuti altri agenti di pubblica sicurezza che ci hanno condotto fuori".