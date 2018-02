Londra, trovata bomba inesplosa II Guerra Mondiale: chiuso aeroporto

L'aeroporto di London City è stato chiuso temporaneamente dopo la scoperta di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale. "Abbiamo isolato la zona per 214 metri in via precauzionale", ha spiegato lo scalo della capitale britannica in un comunicato. L'ordigno è stato scoperto nel corso di alcuni lavori di manutenzione nei pressi dell'unica pista di atterraggio. Lo scalo viene infatti utilizzato solo per voli di breve distanza.