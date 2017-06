Attacco a Londra, la foto del complotto 1 di 2 Dal Web Dal Web Attacco a Londra, la foto del complotto Lunedì 29 maggio attorno a mezzanotte una telecamera a circuito chiuso nei pressi di una palestra frequentata da islamici a Londra nel quartiere di Barking East riprende quelli che cinque giorni dopo assalteranno a colpi di coltello i passanti a Borough Market. E' la foto di apertura del Times con Khuram Butt, Rachid Redouane e Youssef Zaghba che probabilmente preparavano il loro folle attacco. 2 di 2 Dal Web Dal Web Attacco a Londra, la foto del complotto Lunedì 29 maggio attorno a mezzanotte una telecamera a circuito chiuso nei pressi di una palestra frequentata da islamici a Londra nel quartiere di Barking East riprende quelli che cinque giorni dopo assalteranno a colpi di coltello i passanti a Borough Market. E' la foto di apertura del Times con Khuram Butt, Rachid Redouane e Youssef Zaghba che probabilmente preparavano il loro folle attacco. leggi dopo slideshow ingrandisci

In soli sessanta secondi i tre vengono neutralizzati ma la notte di paura non è poi passata facilmente. La polizia sospettava potessero esserci altri complici. Per questo ha setacciato tutta la zona per molte ore prima di dichiarare la fine delle operazioni.