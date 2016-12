Londra, sforati limiti annuali smog

Nella prima settimana del 2016, Londra ha già sforato i limiti di smog fissati per un intero anno. Le regole Ue impongono infatti che il limite orario di 200 microgrammi di NO2 per metro cubo non sia superato più di 18 volte l'anno, mentre a Putney, nella parte ovest della capitale britannica, è già stato superato per 19 volte da Capodanno. Lo scorso anno la centralissima via dello shopping Oxford Street ha sforato il limite orario oltre mille volte.