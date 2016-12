Londra, Scotland Yard conferma: il corpo trovato è quello di Alice Gross

01:40 - Scotland Yard conferma: il corpo trovato martedì sera in un tratto del fiume Brent nella parte ovest di Londra è di Alice Gross, la 14enne di cui non si avevano più tracce dal 28 agosto. In cima alla lista dei sospetti ci sarebbe un cittadino lettone di 41 anni, Arnis Zalkalns, già condannato nel suo Paese per l'omicidio della moglie, ma di cui non si hanno più notizie dal 3 settembre.

Alice è stata ripresa l'ultima volta dalle telecamere di sorveglianza poste lungo il canale. Poco dopo, altri fotogrammi mostrerebbero proprio Zalkalns passare di lì. Si teme che l'uomo abbia già lasciato la Gran Bretagna.



La comunità locale si è stretta attorno alla famiglia Gross: il quartiere di Ealing dove risiede resta tappezzato dai fiocchi gialli affissi a segnalare la mobilitazione per la ricerca della 14enne: sui muri, sui lampioni e anche sui finestrini delle auto ci sono ancora i poster con il volto sorridente e gli occhi grandi di Alice e un unico messaggio: "Trovate Alice".