Londra, scontri durante corteo Anonymous: 3 agenti feriti, 40 manifestanti arrestati

Gli scontri tra manifestanti e polizia sono avvenuti durante la marcia in occasione della "Guy Fawks Night", in cui in Inghilterra si ricorda a colpi di fuochi d'artificio il rogo di un presunto cospiratore cattolico del 1606. La manifestazione è degenerata in lanci contro gli agenti. In fiamme una vettura della polizia, alcuni contusi fra i dimostranti.



Le forze dell'ordine sono riuscite a riprendere un certo controllo della situazione nel giro di un'oretta, obbligando in particolare a ripiegare i gruppetti sparsi che avevano tentato di avvicinarsi a Buckingham Palace, protetto anche dalla polizia a cavallo. Bloccato inoltre un tentativo d'incursione in Great George Street, dove ha sede il quartier generale del partito Conservatore del premier britannico David Cameron.