Londra, scontri a corteo Anonymous

Scontri fra polizia e manifestanti a Londra durante un corteo di centinaia di persone, fra cui attivisti anarchici filo-Anonymous, scesi in strada sotto le insegne della cosiddetta "Million Mask March" fra Trafalgar Square e il Mall. La marcia, in occasione della "Guy Fawks Night", in cui si ricorda il rogo di un presunto cospiratore cattolico del 1606, è degenerata. In fiamme una vettura della polizia, alcuni contusi fra i dimostranti.