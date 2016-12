Khan ha ottenuto il 56,8% dei voti, contro il 43,2% di Goldsmith, mentre l'affluenza si è assestata attorno al 46%, la più alta a livello locale degli ultimi anni.



Khan: "Opportunità per tutti i londinesi" - Nel suo breve discorso di accettazione, il neosindaco ha ribadito gli impegni del suo programma, dagli alloggi ai servizi pubblici, impegnandosi a dare opportunità a "tutti i londinesi". Poi ha ricordato con orgoglio le sue origini, rivolgendo un pensiero alla memoria del padre, autista di bus e padre di otto figli, e ringraziando la madre, la moglie, la famiglia e chi lo ha sostenuto.



"Mai avrei creduto di diventare sindaco di Londra" - "Non avrei mai creduto di diventare sindaco di Londra", ha ammesso rievocando la propria storia e gli inizi del suo percorso. Ha infine richiamato le "controversie" della campagna elettorale - che hanno coinvolto le sue stesse radici musulmane - ma solo per dirsi felice che gli elettori abbiano scelto alla fine "l'unità".



"Ha vinto la speranza contro la paura" - "Ha vinto la speranza contro la paura, l'unità contro la divisione". ha aggiunto Khan a margine della sua proclamazione ufficiale. "La paura non ci rende più sicuri, ci rende più deboli - ha insistito l'esponente laburista - e la politica della paura semplicemente non è benvenuta nella nostra città".



Il Regno Unito alle urne - Nelle elezioni di giovedì erano chiamati alle urne 45 milioni di cittadini: si votava, oltre che per le comunali in Inghilterra, anche per le regionali in Scozia, Galles e Irlanda del Nord. E si trattava del primo test alle urne per il leader laburista Jeremy Corbyn, dopo che a settembre ha preso le redini del primo partito d'opposizione del Paese.



Il Labour è andato male in Scozia, dove è arrivato in terza posizione dietro agli indipendentisti del Partito nazionale scozzese (Snp) e ai conservatori, mentre è andato meglio in Inghilterra e rimane al governo in Galles.