Londra, runner spinge una donna sotto un autobus e fugge

È accaduto sul ponte Putney, nel sud ovest di Londra, lo scorso 5 maggio ma il filmato è stato reso noto soltanto oggi. Senza una ragione apparente, il runner è stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza mentre spinge una donna in strada proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un autobus. L'autista ha avuto la prontezza di riflessi per sterzare ed evitare di pochissimi centimetri una tragedia che sembrava annunciata. La vittima, 33 anni, ha riportato ferite lievi. Il runner invece, incurante dell'accaduto, ha proseguito la sua corsa e un quarto d'ora dopo è stato ripreso percorrere la stessa strada in senso inverso. La polizia ha diffuso le immagini per rintracciarlo.