Londra,recuperati 87 resti umani tra le macerie della Grenfell Tower

Sono stati ritrovati 87 resti umani tra i resti dell'incendio della Grenfell Tower di Londra, ma non si sa se appartengano ad altrettanti individui. Lo ha detto Stuart Cundy, il comandante di Scotland Yard responsabile per le operazioni di recupero. Il bilancio delle vittime resta dunque ancora indefinito: si parla di circa 80 persone coinvolte nell'incidente. Serviranno mesi per identificare i resti. Per ora soltanto a 21 corpi è stato dato un nome.