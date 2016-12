Londra: quindicenne uccisa, trovato il corpo del presunto killer

18:03 - Sembra sia del sospetto omicida della 15enne britannica uccisa il corpo di un uomo ritrovato dalla polizia in un parco di Londra. Il cadavere dovrebbe essere quello del 41enne lettone Arnis Zalkalns, primo indiziato per la morte di Alice Gross, rinvenuta senza vita lungo il fiume Brent dopo essere scomparsa il 28 agosto. Di Zalkalns, già condannato nel suo Paese per l'assassinio della moglie, non si aveva notizia dal 3 settembre.

Da allora l'uomo mancava dal suo alloggio di Eealing, ovest di Londra. Era stato visto nello stesso posto dove era stata notata Alice per l'ultima volta il 28 agosto, in bicicletta. La bici era poi stata ritrovata dopo che l'uomo si era volatilizzato. Il timore era che avesse già lasciato la Gran Bretagna da tempo.



Il ritrovamento del corpo parzialmente decomposto (pare che l'uomo si sia impiccato) è avvenuto non lontano dal luogo in cui è stata trovata Alice. Questo evento getta nuova luce sul caso che ha tenuto la Gran Bretagna con il fiato sospeso facendo scattare una vasta caccia all'uomo, paragonabile solo a quella lanciata dopo gli attentati terroristici a Londra nel luglio 2005. Ma apre anche nuovi interrogativi su tempi e modi dell'intervento della polizia. Si attende ora l'esito dell'autopsia.