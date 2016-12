Londra, per David Cameron una nuova casa da 16 milioni di sterline

Revealed, the £17million seven-bedroom Holland Park townhouse where David Cameron and ... - … pic.twitter.com/mLGHEfqMHC

L'Independent per primo ha reso nota la nuova residenza della famiglia Cameron, che in quanto a lusso non ha nulla da invidiare a Downing Street: un'intera palazzina nelle verdi e tranquille strade di Holland Park, a Notting Hill, di proprietà di un amico di famiglia.



La conferma arriva dalla presenza di fronte alla casa degli uomini del Diplomatic Protection Group che per dieci anni hanno vegliato sulla abitazione di Baywater di Tony Blair.



Nelle strade immediatamente adiacenti al nuovo indirizzo di Cameron abitano le famiglie più ricche d'Inghilterra, come i Sansbury, proprietari dell'omonima catena di supermercati. Ma anche Madonna aveva messo gli occhi su una delle magioni della zona, scegliendo poi una casa altrove.



La notizia del trasferimento della famiglia dell'ex premier in quella zona ha sorpreso persino una vicina. "Non sapevamo assolutamente niente fino al trasferimento che è avvenuto ieri", ha detto chiedendo di mantenere l'anominato.