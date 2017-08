Londra, modella-ladra esce dal carcere perché "intelligente e talentuosa"

E' stata graziata perché "intelligente e talentuosa". Con questa motivazione un giudice di Londra, Grant McCrostie, ha risparmiato una pena detentiva alla 28enne Natalia Sikorska, arrestata il 5 luglio mentre cercava di rubare nel supermercato di lusso Harrods abiti per un valore di quasi 1000 sterline. La modella polacca, che dal 2015 studia alla University of Westminster, è riuscita a cavarsela con una condanna a 12 mesi però sospesa con la condizionale e un ammonimento del magistrato che le ha intimato di non rubare più in futuro.