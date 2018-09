Londra, modella curvy respinta da un locale: "Amiche troppo grasse" | La denuncia social fa scoppiare la bufera

Year 2018. Fat shaming is still alive and kicking. Fancy nightclubs in Mayfair have limited space for plus sized women. #fatshaming #limitedspaceforplussize pic.twitter.com/4MTLFzBa85

Da Twitter la polemica è rimbalzata poi sui giornali e il pr è stato costretto a giustificarsi pubblicamente aggrappandosi alla policy a volte ristretta di alcuni club londinesi sulla selezione all'ingresso. "Non mi andava di mandare persone in un locale dove so che potevano avere dei problemi - ha spiegato al Sun; - so come funziona, si può essere respinti all'entrata anche se un gruppo è troppo numeroso o se non sei vestito bene. Non volevo mandare 10 persone in quel club sapendo che c’era il pericolo che non li facessero entrare".



Centinaia i messaggi di solidarietà arrivati a Kaisa.