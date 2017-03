Londra, migliaia in piazza per dire no alla Brexit

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Londra contro la Brexit e contro l'avvio ufficiale delle pratiche per il "divorzio" dall'Unione europea in programma per mercoledì. La manifestazione, nelle intenzioni degli organizzatori, ha voluto dare voce a quel 48,1% di cittadini che ha votato per rimanere in Europa.