Londra, migliaia di persone scendono in piazza contro la Brexit

Migliaia di persone si sono radunate al centro di Londra per una marcia, diretta alla piazza del Parlamento, che intende protestare contro i piani del governo, che prevedono la Brexit entro il 2019. La "People's march for Europe" mira a "unire, ripensare e respingere" l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione. Lunedì il parlamento di Westminster dovrebbe votare il "repeal bill", la legge che cancellerà l'intera legislazione europea in Gran Bretagna.