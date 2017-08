Londra, marcia a sostegno cure sperimentali per Charlie Gard

Una marcia a sostegno delle cure sperimentali per Charlie Gard: è l'iniziativa organizzata da un gruppo di londinesi davanti all'Alta Corte della City, dove lunedì il caso del bimbo di 11 mesi affetto da una rara sindrome mitocondriale verrà discusso con la presentazione di nuovi esami medici. I genitori spingono per continuare le cure al figlio, ma per i medici del Great Ormond Street Hospital il trattamento sperimentale "non funzionerà".