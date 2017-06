Erica Gasparri, la donna italiana che denunciò alle autorità Khuram Butt, uno degli attentatori di Londra, torna a parlare in un'intervista. Erica dichiara di temere per l'incolumità dei suoi figli e di voler far rientro in Italia, proprio in seguito alla segnalazione del terrorista, definito "radicalizzato e pronto a tutto". "Adesso ho paura per i miei figli", spiega.