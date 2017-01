Londra,l'Isis vuole fare attacchi in Gran Bretagna con armi chimiche

L'Isis vuole compiere attacchi su larga scala per provocare stragi di massa in Gran Bretagna e non ha nessun tipo di "remora morale" a usare armi chimiche. L'allarme è stato lanciato dal ministro della Sicurezza britannico Ben Wallace in un'intervista al Sunday Times. Wallace ha poi citato i report sull'utilizzo di armi chimiche da parte di miliziani Isis in Sira e Iraq.