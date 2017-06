Londra, l'attentatore della moschea in aula: "Non ho fissa dimora"

E' comparso di fronte alla Westminster Magistrates' Court di Londra il responsabile dell'attentato terroristico alla moschea di Finsbury Park, il 47enne Darren Osborne. L'uomo, originario del Galles, ha affermato di non avere una fissa dimora. E' stato poi rimandato in custodia in attesa dell'udienza preliminare del suo processo, fissata per martedì. Osborne è accusato di omicidio e tentato omicidio legati a terrorismo.