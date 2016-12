Londra: in tram con una pistola, uomo arrestato a Wimbledon

Era stato avvistato mentre si aggirava per Wimbledon (Londra) armato di pistola. L'uomo è stato raggiunto e arrestato dalla polizia, allertata poco prima da alcuni passanti. L'individuo era stato notato mentre "si comportava in modo strano su un tram diretto verso Wimbledon". Qualcuno l'aveva poi visto mentre "abbandonava una borsa". La polizia ha ben presto identificato l'uomo e, dopo l'arresto, ha precisato che non ci sono legami con il terrorismo.