Londra, il sindaco Khan al governo May: "Basta tagli alla polizia"

All'incontro di preghiera alla moschea di Finsbury Park dopo l'attentato, il sindaco laburista di Londra Sadiq Khan chiede al governo di Theresa May di interrompere la politica di tagli alla sicurezza: "Lo dico da tre mesi che sono preoccupato per le risorse a Scotland Yard. Il mio messaggio al governo è che i piani per ulteriori tagli da 400 milioni di sterline non sono sostenibili".