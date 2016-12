Londra, il principe Harry lascia l'esercito: l'addio alle armi dopo dieci anni di servizio

14:05 - L'esercito britannico dovrà presto fare a meno del suo principe: dopo dieci anni di servizio, Harry ha deciso di dire addio alle armi. "Si tratta di una decisione difficile", si legge in una dichiarazione diffusa da Kensington Palace. Il secondogenito di Carlo e Diana, che ha prestato servizio come pilota di elicotteri, svolgerà l'ultimo mese in affiancamento alle forze armate in Australia. Nessuna notizia sui suoi progetti dopo aver dismesso l'uniforme.

"Mi considero veramente fortunato per aver avuto la possibilità di fare un lavoro così bello e di avervi incontrato persone fantastiche lungo tutta la mia carriera. Di questa esperienza, che manterrò cara per tutta la vita, sarò sempre estremamente grato", scrive il quarto in linea di successione al trono britannico.



Harry ha iniziato la sua carriera militare nel maggio 2005 come allievo dell'Accademia militare di Sandhurst, da cui è uscito da ufficiale di Cavalleria: con questo corpo ha partecipato alla sua prima missione in Afghanistan, da cui è stato costretto a ritirarsi, nel 2007, dopo che la stampa rese noto il suo impegno sul fronte, mantenuto fino allora "top secret". Dal 2009 ha iniziato l'addestramento da pilota di elicotteri, maturando l'abilitazione per gli elicotteri Apache, alla cloche di cui è tornato in Afghanistan per una nuova missione.