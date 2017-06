Londra, il legale di Gloria: "Nessuna speranza per lei e Marco"

"Non ci sono motivi per sperare che Gloria e Marco siano ancora vivi". Lo dice l'avvocato Maria Cristina Sandrin, legale della famiglia di Gloria Trevisan, la giovane dispersa con il suo fidanzato Marco Gottardi dopo il rogo della Grenfell Tower di Londra. E spiega: "Ho sentito la registrazione della telefonata tra Gloria e sua mamma. Le dice grazie per quello che ha fatto per lei. Stava dicendole addio".