Londra, homeless sfregia un quadro al National Gallery

Momenti di paura alla National Gallery di Londra: un uomo si è avventato con un cacciavite su un quadro del maestro inglese Thomas Gainsborough, dal titolo "Mr and Mrs William Hallett" ma noto come "The Morning Walk", e lo ha sfregiato. L'opera, del 1785, è stata danneggiata in modo lieve grazie all'intervento dei custodi. L'uomo, incriminato per l'atto vandalico, è un 63enne senza fissa dimora.