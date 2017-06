14 giugno 2017 23:50 Londra, grattacielo in fiamme: 12 morti e 68 feriti | 2 italiani dispersi Si teme che le vittime possano aumentare. La tragedia in Latimer Road, dove sono intervenuti oltre duecento vigili del fuoco. Il sindaco Khan: "Molti mancano ancora allʼappello"

Un vasto incendio ha avvolto la Grenfell Tower in Latimer Road, nella zona ovest di Londra. Secondo la polizia ci sono almeno 12 morti, mentre i feriti ricoverati in sei ospedali di Londra sono 68, diciotto in condizioni critiche. Secondo Scotland Yard, c'è il rischio che ci siano ancora persone intrappolate all'interno dell'edificio, mentre i soccorritori dicono che la torre non rischia il collasso. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito grida d'aiuto provenire dal palazzo.

Due italiani dispersi - Si tratta di Gloria Trevisan e Marco Gottardi, entrambi veneti di 27 anni. I due ragazzi, entrambi architetti, vivevano al 23esimo piano del grattacielo. Il fratello di Gloria è partito in mattinata per Londra dopo aver tentato invano di contattarla al telefono. L'Ambasciata italiana, in stretto raccordo con la Farnesina, è in costante contatto con le autorità britanniche per verificare il coinvolgimento di altri nostri connazionali.



"Alcuni italiani vivevano nella torre" - "C'erano degli italiani che vivevano nella torre". Ad affermarlo è Beatrice Antonini dell'agenzia immobiliare Real Estate Genius ai microfoni di Radio 24. "Nella torre abbiamo cinque appartamenti affittati e alcuni clienti sono italiani", in particolare si tratta di "due famiglie italiane con bambini. Al momento non abbiamo saputo nulla di loro".

Si temono altre vittime - Scotland Yard ha comunicato che il numero delle vittime accertate è di 12, ma il numero è destinato a salire, come confermato dalle parole del comandante della polizia Stuard Cundy che in un comunicato scrive: "Questo bilancio potrebbe aggravarsi durante la complessa operazione di recupero che proseguirà per giorni". La London Fire Brigade fa sapere via Twitter che continuano senza sosta le ricerche di sopravvissuti all'interno del palazzo. Le fiamme hanno attaccato nella notte 24 dei 27 piani del grattacielo residenziale a North Kensington: l'incendio, per quanto sotto controllo, grazie all'intervento di oltre 200 vigili del fuoco, sul posto con oltre 40 mezzi, non è stato ancora completamente spento.

I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 1 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 2 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 3 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 4 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 5 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 6 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 7 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 8 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 9 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 10 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 11 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 12 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 13 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 14 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 15 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 16 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 17 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 18 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 19 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 20 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 21 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 22 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 23 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 24 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 25 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 26 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra 27 di 27 Ansa Ansa I sopravvissuti, i familiari, gli amici e i volontari: facce e lacrime sotto la torre dopo il rogo di Londra leggi dopo slideshow ingrandisci

L'incendio divampato all'11esimo piano, erano in corso lavori di ristrutturazione - L'incendio è esploso attorno all'una di notte (le due in Italia): il rogo è divampato all'undicesimo piano e rapidamente si è diffuso in quasi tutto il palazzo. Nella Grenfell Tower, edificio costruito negli Anni 70, sono presenti 120 appartamenti per un totale di circa 500 residenti. Di recente nel palazzo erano stati avviati dei lavori di ristrutturazione. Alcuni dei residenti in passato avevano lamentato la scarsa sicurezza derivante dalla presenza di mezzi e materiali utilizzati per i lavori.

Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 1 di 72 Instagram Instagram Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 2 di 72 Instagram Instagram Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 3 di 72 Instagram Instagram Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 4 di 72 Instagram Instagram Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 5 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 6 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 7 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 8 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 9 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 10 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 11 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 12 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 13 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 14 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 15 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 16 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 17 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 18 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 19 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 20 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 21 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 22 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 23 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 24 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 25 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 26 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 27 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 28 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 29 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 30 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 31 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 32 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 33 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 34 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 35 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 36 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 37 di 72 Afp Afp Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 38 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 39 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 40 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 41 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 42 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 43 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 44 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 45 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 46 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 47 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 48 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 49 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 50 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 51 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 52 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 53 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 54 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 55 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 56 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 57 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 58 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 59 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 60 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 61 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 62 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 63 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 64 di 72 Afp Afp Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 65 di 72 Afp Afp Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 66 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 67 di 72 Ansa Ansa Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 68 di 72 Afp Afp Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 69 di 72 Afp Afp Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 70 di 72 Afp Afp Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 71 di 72 Afp Afp Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti 72 di 72 Afp Afp Londra, incendio in un grattacielo in Latimer Road: morti e feriti leggi dopo slideshow ingrandisci

Theresa May: "Affranta per la perdita di vite" - "Profondamente rattristata per la perdita di vite". Così la premier britannica Theresa May ha commentato la tragedia. Il primo ministro è costantemente aggiornata sulla situazione e ha convocato una riunione d'urgenza delle autorità coinvolte per assicurare la migliore risposta alla nuova emergenza nella capitale.

Il sindaco Khan: "Adesso servono risposte" - E' necessario che "sia data risposta prima possibile" agli interrogativi legati alla sicurezza della Grenfell Tower di Londra, perché "si tratta di domande molto importanti". Lo ha dichiarato il sindaco di Londra, Sadiq Khan, facendo riferimento alle denunce fatte in passato dai residenti. Khan ha precisato inoltre che più di cento poliziotti, cento medici e 250 vigili del fuoco sono stati inviati sul posto: una mobilitazione che è stata resa possibile grazie all'immediata classificazione da parte dell'amministrazione dell'incendio come "grave incidente".

Londra, la Grenfell Tower in cifre 1 di 1 Ansa-Centimetri Ansa-Centimetri Londra, la Grenfell Tower in cifre leggi dopo slideshow ingrandisci "Molti mancano ancora all'appello" - Con queste parole Sadiq Khan ha aggiornato sulla situazione all'interno della Grenfell Tower. Il sindaco di Londra non ha fatto numeri, ma l'utilizzo dell'espressione "a lot of people" lascia pochi dubbi sulla dimensione totale dei dispersi. Tutto lascia pensare quindi che il numero dei morti (sei quelli confermati ufficialmente finora) sia purtroppo destinato ad allungarsi e non di poco.