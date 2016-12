Londra, evasione da film: detenuti fuggono dal carcere grazie a un drone

E' stato un drone a permettere a due pericolosi criminali, James Whitlock , 31 anni, e Matthew Baker , 28, di evadere dalla prigione di Pentonville , nel nord di Londra . Il velivolo ha paracadutato all'interno del penitenziario uno strumento con una sega diamantata che ha permesso loro di tagliare le sbarre della cella ed evadere. Un film? No, è successo davvero, e ora i due, finiti in carcere rispettivamente per tentato omicidio e furto con scasso, sono ricercati.

I due, dopo aver segato le sbarre, sono poi evasi dalla finestra, utilizzando un tubo per arrampicarsi nel cornicione. Saliti poi sul tetto, sono scesi dal muro grazie a un lenzuolo utilizzato come fune.



I due hanno, inoltre, adottato un classico stratagemma nelle evasioni: i cuscini nei loro letti per far credere agli agenti carcerari che stessero dormendo.



Le forze dell'ordine di Londra hanno diffuso le foto segnaletiche dei due e chiesto a chiunque li vedesse di chiamare subito la polizia, perchè pericolosi.