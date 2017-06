Londra, evacuata ruota panoramica: possibile bomba guerra in Tamigi

La polizia londinese ha evacuato il London Eye, la gigantesca ruota panoramica che sorge sulle rive del Tamigi, dopo la segnalazione di un passante a proposito di una presunta bomba della Seconda guerra mondiale nel fiume. In un primo momento è stato chiuso al pubblico anche il vicino Waterloo Pier, che è poi stato riaperto. La polizia sta esaminando l'oggetto e per ora non conferma che si tratti di un residuo bellico.