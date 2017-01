Londra, da domenica metropolitana in sciopero: attesi disagi

Il servizio di trasporto in metrolitana a Londra sarà "largamente ridotto" domenica sera e lunedì a causa di uno sciopero di 24 ore indetto per protestare contro la soppressione di posti di lavoro nelle stazioni della capitale britannica. London Underground, che gestisce la metropolitana, "non è riuscita a presentare delle proposte serie per risolvere la crisi legata al personale e alla sicurezza", recita un comunicato.