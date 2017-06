Londra, Corbyn torna a far campagna e attacca May: non difende Paese

Il leader laburista Jeremy Corbyn è tornato a fare campagna elettorale con un duro attacco contro Theresa May. In un comizio ha giustificato la decisione di interrompere lo stop alla campagna sostenendo che il terrorismo "vuole fermare il processo elettorale" e "non lo si può accettare". Corbyn ha poi criticato la May sostenendo che non difende il Paese dato che prima come ministro e poi come premier ha tagliato 20mila agenti in servizio.