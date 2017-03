Londra come Trump: al bando pc e iPad in cabina per voli da Medioriente e Africa

Arriva il bando hi-tech - Dopo i due bandi anti musulmani (per ora sospesi dalla magistratura), l'amministrazione Trump è pronta quindi a varare un bando hi-tech. La motivazione sarebbe una non meglio precisata minaccia terroristica, a due giorni dal vertice a Washington della coalizione internazionale anti Isis guidata dagli Usa, che vedrà la partecipazione di 68 Paesi. Secondo alcuni esperti, la natura della misura di sicurezza suggerirebbe un possibile attacco dai cieli, dopo quello dell'11 settembre.



Gli aeroporti interessati - Gli scali colpiti dalla misura sono Amman (Giordania), Kuwait City (Kuwait), Cairo (Egitto), Istanbul (Turchia), Riad e Gedda (Arabia Saudita), Casablanca (Marocco), Doha (Qatar), Dubai e Abu Dhabi (Emirati Arabi).



Cosa andrà lasciato in stiva o cosa potrà viaggiare in cabina - La Royal Jordanian, che ha già informato i suoi passeggeri, ha fatto sapere che il provvedimento avrà effetti sui suoi voli verso New York, Chicago, Detroit e Montreal. I sauditi hanno ammonito della conseguenze sulle tratte da Riad e Gedda. Dovranno viaggiare nel bagaglio in stiva anche le macchine fotografiche e tutti gli altri apparecchi elettronici che superano le dimensioni di un cellulare. Dal bando sono esclusi, oltre agli smartphone, anche le apparecchiature mediche.



Un esperto di sicurezza aerea ha ammonito sui rischi derivanti dal far viaggiare in stiva le apparecchiature elettroniche: si va dall'aumento dei furti dei bagagli (come successo dopo che Londra decise una misura analoga nel 2006) alle batterie di certi laptop che possono incendiarsi.



Anche il Regno Unito si allinea - Anche le autorità britanniche seguiranno l'esempio di quelle statunitensi vietando il trasporto in cabina di laptop e pc portatili sui voli di sei compagnie aeree provenienti da Egitto, Giordania, Libano, Arabia Saudita, Tunisia e Turchia: lo hanno reso noto fonti governative di Londra.