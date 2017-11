Londra, club di soli maschi accoglie per la prima volta un trans

Uno dei più esclusivi circoli privati del Regno Unito, il Savile di Londra, finora riservato ai soli uomini, ha deciso di mantenere tra i suoi membri un uomo transgender. "Non diventa membro del club in quanto donna, ma ne entra come uomo. Sarebbe ingiusto che questo tipo incredibilmente simpatico sia espulso perche' diventato donna" – . Ha commentato al Daily Telegraph Jerry Hayes, ex deputato e membro del club.