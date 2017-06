Londra, cinque grattacieli evacuati per rischio incendio | 800 le abitazioni interessate

"La Grenfell ha cambiato tutto e non credo che possiamo assumerci dei rischi", ha spiegato ai giornalisti un'esponente del municipio, Georgia Gould. "Non possiamo essere certi che la gente sia al sicuro" in questi appartamenti, ha aggiunto. Il consiglio municipale di Camden ha stabilito che gli abitanti del complesso Chalcots saranno trasferiti per consentire di rimuovere il rivestimento termico esterno. Saranno inoltre effettuati controlli periodici per rassicurare gli abitanti. Secondo la Gould, saranno necessarie dalle tre alle quattro settimane per i lavori per garantire la sicurezza.