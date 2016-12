Duemilacinquecento giubbotti di salvataggio disposti in file ordinate sull'erba. Un vero e proprio cimitero quello creato nella Parliament Square di Londra in memoria di migranti e rifugiati che sono morti annegati in mare durante le traversate della speranza nel Mar Mediterraneo. L'iniziativa è stata organizzata in concomitanza con l 'Assemblea Generale dell'Onu , che si apre oggi a New York proprio con un summit su migranti e rifugiati.

Londra, cimitero dei giubbotti di salvataggio in memoria dei migranti 1 di 6 Facebook Facebook Londra, cimitero dei giubbotti di salvataggio in memoria dei migranti 2 di 6 Facebook Facebook Londra, cimitero dei giubbotti di salvataggio in memoria dei migranti 3 di 6 Facebook Facebook Londra, cimitero dei giubbotti di salvataggio in memoria dei migranti 4 di 6 Facebook Facebook Londra, cimitero dei giubbotti di salvataggio in memoria dei migranti 5 di 6 Facebook Facebook Londra, cimitero dei giubbotti di salvataggio in memoria dei migranti 6 di 6 Facebook Facebook Londra, cimitero dei giubbotti di salvataggio in memoria dei migranti leggi dopo slideshow ingrandisci

Le varie associazioni che hanno organizzato "il cimitero" - tra queste l'International Rescue Commitee - hanno scelto per l'occasione i giubbotti utilizzati da migranti adulti e bambini in un viaggio dalla Turchia all'isola greca di Chio.



Gli organizzatori sperano che questa iniziativa possa spingere i leader di governo ad affrontare la crisi dei migranti attraverso un'azione globale, che garantisca accoglienza e protezione alle persone che ogni giorno scappano dalla propria patria d'origine per guerre o discriminazioni varie, rischiando la vita.



La data scelta non è casuale. E' importante che nello stesso giorno si svolga a New York il primo summit su migranti e rifugiati, volto a incentivare la cooperazione tra i vari Stati per superare questa grave crisi umanitaria.



Anche la scelta della location non è casuale: il luogo vuole, infatti, essere un rimprovero alla rigida politica d'immigrazione della Gran Bretagna.



Tra i giubbotti, 650 sono stati usati da bambini, come si può notare dagli adesivi di cartoni animati su alcuni di essi.