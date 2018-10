Londra, centinaia in piazza con i cani per dire no alla Brexit

Diverse centinaia di manifestanti anti Brexit, accompagnati dai rispettivi cani, sono scesi in piazza a Londra per chiedere un secondo referendum a marzo. La campagna, ribattezzata "Wooferendum", vedrà il suo gran finale durante la grande manifestazione annunciata per fine ottobre. Fra gli oratori di giornata, gli attori Peter Egan e Stella Creasy e la 32enne deputata laburista londinese Tiffany Haynes, tutti con cane al seguito.