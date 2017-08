Londra, busta con sostanza chimica in un ristorante di Borough Market: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in maniera lieve dopo aver maneggiato una busta contenente una "non identificata sostanza chimica" in un ristorante, il Feng Sushi, di Borough Market, a Londra. Lo rende noto la polizia britannica, che esclude al momento la pista terroristica. L'area è stata comunque fatta evacuare e sono intervenuti i pompieri con l'equipaggiamento protettivo contro le sostanze tossiche.