Londra: bimbo colpito e ucciso a martellate,ferita la gemellina

Orrore a Londra, nel quartiere di Finsbury Park, dove un bambino di un anno è stato ucciso e la sua gemellina è rimasta ferita in quello che i media britannici descrivono come un attacco a martellate compiuto da un conoscente della famiglia, ora ricercato. L'episodio è avvenuto sabato sera mentre i due piccoli erano a casa con la mamma. La polizia sta cercando un 33enne residente nella stessa strada in cui si è consumata la tragedia.