Londra, babysitter uccisa e bruciata: arrestata la ex del cantante dei Boyzone

Il ritrovamento - A fare il macabro ritrovamento è stata la polizia. I vicini avevano segnalato che, nel giardino, c'era un falò dal quale proveniva l'odore di un "barbecue strano". Giunti a Southfields, nel sud di Londra, gli agenti non avrebbero mai immaginato di trovare in mezzo alle fiamme i resti della giovane donna.

I vicini sostengono inoltre che non vedessero la babysitter da fine agosto. E' probabile che sia stata uccisa giorni fa e che poi gli assassini, nel tentativo di occultare il cadavere, mercoledì 20 settembre, l'abbiano bruciato nel giardino dell'abitazione.



La vittima - La ragazza era francese ed era a Londra da poco più di un anno fa per imparare l'inglese. A detta dei vicini però la donna arrestata la trattava molto male costringendola a stare chiusa in casa, dandole come paga soltanto 50 sterline al mese che equivalgono a meno di 70 euro. Secondo un'amica Sophie era "triste" e voleva far ritorno in Francia tanto che aveva chiesto aiuto ai famigliari.