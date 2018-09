Londra, auto investe persone davanti a una moschea: 3 feriti

Episodio di sospetta violenza islamofoba di fronte a una moschea a Brent, un sobborgo nord-occidentale di Londra. Un'automobile ha investito dopo una lite alcuni passanti ferendone tre. La polizia ha fatto sapere d'aver avviato un'indagine per "crimine d'odio", ma di non considerare quanto avvenuto "correlato al terrorismo". Due persone sono state medicate per lievi ferite, mentre un uomo resta ricoverato in ospedale con lesioni più gravi alle gambe.