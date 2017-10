Londra, attacco alla stazione metro di Parsons Green: un morto e due feriti

Un morto e due feriti è il bilancio dell'aggressione con un coltello avvenuta alla stazione della metropolitana Parsons Green , a Londra . Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno transennato temporaneamente l'area. L'attacco, secondo Scotland Yard , non sarebbe legato al terrorismo. Il mese scorso, 30 persone erano state ferite per un attacco bomba nella stessa stazione.

La stazione di Parsons Green è infatti stata teatro di un attentato terroristico: un ordigno rudimentale fu collocato in un vagone della metropolitana ed esplose parzialmente. Per quella vicenda è finito in carcere come sospetto autore materiale un giovane rifugiato di origini irachene.