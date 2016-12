Londra, arrestato un italiano: accusato di avere ucciso un poliziotto

Un assistente sociale di origine italiane, Stefano Brizzi, di 49 anni, è stato arrestato a Londra con l'accusa di omicidio in relazione alla morte di un poliziotto britannico, Gordon Semple, di 59. L'agente era scomparso una decina di giorni fa e il suo corpo in stato di decomposizione è stato trovato martedì scorso, nel quartiere londinese di Southwork: lo stesso in cui Brizzi abita. Si sospetta un omicidio legato a un movente personale.