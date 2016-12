Londra, arrestato l'uomo che aveva preso un ostaggio in ristorante italiano

E' stato arrestato l'uomo che ha tenuto in ostaggio, per diverse ore, una donna all'interno di un ristorante italiano, il "Bella Italia", a Leicester Square in pieno centro di Londra. Secondo la polizia, non si tratterebbe di un episodio di terrorismo. Dentro al locale erano presenti complessivamente quattro persone, mentre l'area fuori dal ristorante è stata isolata subito dagli agenti. La donna era minacciata con un coltello.