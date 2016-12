Londra, armato di machete tenta di sgozzare passanti: "E' per la Siria"

Per Scotland Yard è atto di terrorismo - E' stato "un atto di terrorismo" secondo Scotland Yard, l'attacco alla metro di Londra. Lo afferma su Twitter Richard Walton, responsabile dell'antiterrorismo della polizia londinese. Il bilancio è di almeno un ferito grave, secondo la polizia, ma il Telegraph non esclude che ci siano anche due feriti leggeri. L'assalitore, che ha continuato ad inveire minacciando altri passeggeri per lunghi minuti, è fermato dalla polizia con un Taser.



Le frasi sulla Siria - "Ecco cosa succede quando fai lo stronzo con madre Siria, tutto il tuo sangue verrà versato", ha urlato l'uomo secondo il Mirror, subito dopo aver sferrato la coltellata. Secondo alcuni testimoni, aveva anche un machete. Due tra i principali tabloid londinesi, il Mirror e il Daily Mail, nelle loro versioni online hanno immediatamente pubblicato una serie di video girati coi telefonini da testimoni, in cui si vede tra l'altro un'enorme pozza di sangue vicino ai tornelli di accesso alla metropolitana.



Forse agiva sotto gli effetti della droga - In seguito i tabloid sono entrati in possesso di altri filmati in cui si vede con chiarezza l'assalitore, un nero che sembra avere poco più di 20 anni ed appare molto agitato quasi fosse drogato, prima e dopo essere neutralizzato dalla polizia. Ad un certo punto, alla fine di uno dei filmati, un passante dice: "Non sei un musulmano, fratello, non sei un vero musulmano".



Per ragioni di inchiesta e di sicurezza alcune stazioni della metropolitana sono state chiuse e ci sono ritardi nel traffico della metro in tutta la città. Nei giorni scorsi il Parlamento britannico, con l'appoggio di parte dell'opposizione laburista, ha autorizzato il governo ad effettuare raid aerei contro l'Isis in Siria.