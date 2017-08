Londra, armato attacca agenti fuori da Buckingham Palace: arrestato

L'uomo era stato fermato su una rotatoria del Mall, il viale monumentale che parte dai cancelli del palazzo reale, perché i poliziotti avevano notato nella sua automobile un "grosso coltello". Lo scrive Scotland Yard in un tweet. Quando gli agenti si sono presentati per far scendere l'uomo dalla macchina e fermarlo, questi ha reagito, ferendone due lievemente alle braccia.



Si tratta di un ventenne: la polizia sta cercando di capire se abbia legami con il terrorismo. I due agenti sono stati medicati in ospedale. Il giovane è stato arrestato per aggressione e lesioni personali. Il tutto davanti alla residenza reale, presidiata ora da diversi mezzi della polizia.