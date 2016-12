Londra, Anonymous in piazza: scontri alla "Marcia di milioni di maschere"

06:34 - Scontri tra polizia e migliaia di manifestanti anticapitalisti in protesta al grido di "rivoluzione" sono scoppiati nella serata di mercoledì nel centro di Londra, vicino Buckingham Palace. I manifestanti facevano parte della "Marcia di milioni di maschere" organizzata in diverse città del mondo da parte del gruppo di attivisti di Anonymous. Lanciati contro la polizia cartelli stradali e bottiglie.

La manifestazione ha avuto luogo nel Guy Fawkes Day, in memoria del ribelle cattolico che voleva far saltare in aria il Parlamento di re Giacomo I nel 1605, citato anche nel film "V per vendetta", da cui è tratta la maschera di Anonymous.