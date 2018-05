Londra, allo studio un'"eredità di cittadinanza" per i giovani

Diecimila sterline per tutti i giovani al compimento dei 25 anni: è questa l’idea, ribattezzata “eredità di cittadinanza”, allo studio in Gran Bretagna grazie ad una commissione presieduta dall’ ex sottosegretario conservatore all' Istruzione, David Willetts. Un compenso che permetterebbe ai giovani di comprarsi la prima casa, pagarsi gli studi, avviare un’attività o costituire un fondo pensione.