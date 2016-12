23 novembre 2014 Londra, a fuoco un treno della metro Nessun ferito, evacuata una stazione Rogo su un convoglio al binario 6 della stazione di Charing Cross, non lontano da Trafalgar Square, nel cuore della Capitale britannica Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:13 - La stazione Charing Cross, non lontano da Trafalgar Square, nel cuore di Londra, è stata evacuata dopo lo scoppio di un incendio su un treno fermo al binario 6. Le fiamme hanno avvolto il primo dei sei scompartimenti e i vigili del fuoco sono riusciti a domarle. Non si hanno notizie di feriti e, al momento, non si conoscono le cause del rogo.

Ecco il video pubblicato su Facebook da uno dei passeggeri che hanno assistito alla scena, Vincenzo Minore.